Правопорушення у ході масових заходів у Києві не зафіксовані, - Нацполіція

Ситуація в центрі Києва спокійна, правопорушення у ході масових заходів не зафіксовані.

Про це повідомила спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик, передає "112 Україна"

"Поліція працює у посиленому режимі. Встановлені металошукачі. Учасники акції ставляться до цього з розумінням, оскільки є усвідомлення того, що це заради їхньої безпеки. Також чергують вибухотехніки, кінологи. Є деякі незручності, зокрема перекритий центр міста, але про це було завчасно поінформовано, тому всі водії обирають інші маршрути слідування. Наразі порушення правопорядку не зафіксовані, все відбувається спокійно, поліція ретельно перевіряє осіб, які викликають певну підозру", - зазначила вона.

Блищик підкреслила, що завдяки таким попереджувальним діям в автомобілі, який прибув зі Львівської області, неподалік Софіївської площі виявили і вилучили автомат.

"Поліція буде працювати у посиленому режимі сьогодні до завершення останньої акції. Подібні дії будуть вживатися і впродовж наступних двох днів", - додала вона.

Нагадаємо, що сьогодні через заходи до річниці Революції гідності у Києві правопорядок забезпечують 6,5 тисяч поліцейських.