Президент Естонії наголосила на важливості збереження санкцій проти РФ

Президент Естонії Керсті Кальюлайд висловилася за збереження санкцій щодо Росії.

Про це вона заявила в суботу в Мюнхені на зустрічі глав держав Балтії з віце-президентом США Майком Пенсом, передає Еspreso.tv.

"Нападаючи на Україну, Росія порушила принципи міжнародного права. У Росії немає в Україні ніякого "особливого права" і не може бути ніяких особливих інтересів. Тому важливо, щоб держави, які думають так само, як ми, спільно виступали за нинішні санкції", - сказала вона.

Кальюлайд також подякувала Пенсу за "сильну промову" на Мюнхенській конференції з безпеки, особливо виділивши його слова, що США є для Європи незамінним партнером, особливо в області безпеки.

"По частині ролі НАТО у нас з віце-президентом Пенсом дуже схожі точки зору - альянс означає стримування і гарантії, а також зобов'язання. Держави - члени альянсу повинні виконувати взяті зобов'язання, бо тільки так НАТО є сильним. Мир же здатні створювати тільки сильні" , - зазначила вона.

Нагадаємо, що Порошенко і Дуда наголосили на важливості збереження санцій проти Росії.