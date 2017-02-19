РФ причетна до спроби держперевороту в Чорногорії, - ЗМІ

Росія причетна до спроби перевороту в Чорногорії в минулому році.

Про це повідомляє газета Sunday Telegraph з посиланням на джерела в британському уряді, передает УП.

За словами джерел, метою змови було не дати Чорногорії стати членом НАТО.

За словами співрозмовника газети, переворот в Чорногорії, до якого причетні громадяни Росії, був запланований на 16 жовтня.

В даний час Інтерпол розшукує двох росіян, які, як стверджує уряд Чорногорії, є розвідниками і були причетні до спроби перевороту.

Газета пише, що вони кілька місяців вербували сербських націоналістів, які мали під виглядом поліції атакувати будівлю парламенту і вбити "прозахідного" прем'єр-міністра Міло Джукановича.

Кремль категорично заперечує свою причетність до спроби перевороту.

Проте наголошується, що британські та американські спецслужби, які допомагають владі Чорногорії розслідувати змову, зібрали докази причетності Росії до спроби перевороту.

Міністр оборони Чорногорії Предраг Бошкович заявив, що "немає ніяких сумнівів", що змова була профінансована і організована співробітниками російської розвідки і місцевими радикалами.

Газета також пише, що один з ймовірних змовників Неманья Рістіч, якого шукає влада Чорногорії, нещодавно сфотографувався разом з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим під час візиту до Сербії.

Sunday Telegraph зазначає, що переворот в Чорногорії обговорювався в ході першої зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з главою МЗС Великобританії Борисом Джонсоном.