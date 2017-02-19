РФ відповідальна за реалізацію Мінських домовленостей, - Могеріні

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вказала на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей.

Зустріч відбулася в суботу на полях Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє "DW" з посиланням на сайт зовнішньополітичного відомства ЄС.

Обговорюючи ситуацію на Донбасі, глава європейської дипломатії нагадала, що Євросоюз наполягає на цілковитому виконанні мінських домовленостей.

ЄС і надалі підтримує та готовий всіляко сприяти роботі в "нормандському форматі" та в рамках ОБСЄ, заявила керівниця відомства.

Нагадаємо, раніше Могеріні заявила, що санкції ЄС проти Росії мають залишитися до повного виконання Мінська.