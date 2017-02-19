Сьогодні через заходи до річниці Революції гідності у Києві правопорядок забезпечують 6,5 тисяч поліцейських

Сьогодні, 19 лютого, для забезпечення публічної безпеки у Києві залучено 6,5 тис. правоохоронців. Посилення поліцейських нарядів пов'язане із продовженням масових заходів у місті, присвячених третій річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті загиблих героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на Майдані Незалежності, Хрещатику і Європейській площі. Правоохоронці негайно реагуватимуть на всі правопорушення та прийматимуть міри по їх припиненню", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що у центральній частині Києва встановлені фільтраційні контрольно-пропускні пункти.

Поліція закликає киян та гостей міста не порушувати громадський порядок і приймати участь у заходах, дотримуючись вимог чинного законодавства, вести себе цивілізовано, толерантно ставитися один до одного і, сприяти правоохоронцям у виконанні їх функцій щодо охорони правопорядку.