Ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення, - Мотузяник

Ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

“ Під Авдіївкою ситуація демонструє тенденцію до загострення. Одразу після опівночі бойовики почали масований мінометний обстріл, який тривав близько двох годин. Як згодом з’ясувалося це була артилерійська підготовка перед наступальними діями. Близько п’ятої години ранку сталося бойове зіткнення між збройними силами України і окупантами. Бій був досить тривалим і завершився вдало для української сторони. Ворог не пройшов. Українські війська у цьому бою втрат не зазнали”, - сказав Мотузяник.

За словами речника, отримавши поразку , бойовики посилили мінометний обстріл, а також підтягнули танки. Вогонь вівся не менше 5 годин безперестанку.

У другій половині дня бойовики, зібравшись із силами та перелічивши втрати, спробували ще раз сходити в наступ. Як і вранці, вогонь вівся з боку Ясинуватої по промзоні. Живу силу ворога підтримували міномети й танки російсько-окупаційних військ. Бойові дії тривали безперервно 7 годин.

“За приблизними підрахунками, вчора в районі Авдіївки противник випустив понад 300 мін та близько 70 танкових снарядів. Внаслідок влучення ворожих снарядів у лінії електромереж місто вчора ввечері знову було знеструмлене. Співробітники поліції цілодобово патрулюють місто ”, - повідомив речник.

Одночасно із загостренням бойових дій під Авдіївкою окупанти активізувалися на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, що за минулу добу 1 український військовий зник безвісти, ще 9 поранені.