Туреччина ніколи не визнає незаконної окупації Криму, - Чавушоглу

Попри покращення відносин між Анкарою та Москвою останнім часом, між країнами лишаються принципові розбіжності, перша з них - невизнання Туреччиною анексії Криму.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, відповідаючи на питання після виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє Укрінформ.

"Ми мали принципову політику до інциденту (тут і далі про збиття російського літака у листопаді 2015 року - ред.). Наприклад, ми ніколи не визнавали незаконної анексії Криму. Ми маємо різні позиції в Сирії", - сказав Чавушоглу.

За його словами, попри покращення відносин, попри те, що Туреччина та Росія мають спільні проекти, є торговельними партнерами, "це не значить, що Анкара підтримує все, що робить Росія".

Чавушоглу також вказав на те, що після загострення відносин між країнами наприкінці 2015 року в НАТО негативно ставилися до того, що в регіоні виник іще один конфлікт, а після нормалізації відносин критикували зближення Анкари і Москви.

"Після інциденту багато другів по Альянсу на різного рівня зустрічах радили мені нормалізувати відносини з Росією, пояснюючи те, що не потрібен ще один конфлікт у регіоні. Але одразу після того, як ми нормалізували відносини з Росією, ті самі друзі почали мене запитувати, чому ми нормалізували відносини з Росією", - сказав глава турецького МЗС.

Раніше, говорячи про підсумки участі в Мюнхенській конференції з безпеки, Президент Порошенко наголосив на тому, що Україна отримала потужний сигнал підтримки від США, від нової адміністрації та світової солідарності.

53-я Мюнхенська конференція з безпеки проходить 17-19 лютого.

Конференція вважається найбільшою та однією з найавторитетніших майданчиків для обговорення проблем глобальної безпеки. В столиці Баварії традиційно збирається кілька сотень експертів і політиків з усього світу.

Україну на нинішній конференції в Мюнхені представляє делегація на чолі з Президентом Петром Порошенком.

Нагадаємо, Туреччина має намір позмагатися з Німеччиною за право проведення Чемпіонату Європи з футболу 2024 року.