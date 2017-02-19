У Барселоні пройшла акція на підтримку біженців

У Барселоні близько 160 тис. людей вийшли на вулиці з вимогою до уряду допускати на територію Іспанії більшу кількість біженців з уражених війнами регіонів.

Про це інформує 112.ua з посиланням на BBC.

Згідно з повідомленням, учасники акції тримали у руках плакати та банери, більшість з яких написано каталонською мовою. Люди звинувачували уряд у затягуванні рішення міграційного питання.

За їхніми словами, чиновники не виконали свою обіцянку, дану в 2015 р., прийняти до Іспанії 17 тис. біженців за два роки. З 2015 р. Іспанія прийняла лише 1,1 тис. біженців.

Учасники акції пройшли ходою з центру Барселони до середземноморського узбережжя. Мітинг підтримала і мер Барселони Ада Колау, яка є ключовим учасником кампанії за те, щоб уряд приймав більше біженців.

Як зазначає видання, Іспанія - одна з багатьох країн, яка досі не виконала взяті на себе зобов'язання з прийому біженців. Винятком стала лише Німеччина, яка в 2015 р. дозволила в'їзд 890 тис. шукачів притулку, в 2016-му – 280 тис.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії одноголосно прийняв рішення про ануляцію двох резолюцій, які відкривали шлях до референдуму про незалежність Каталонії.