У Дніпрі на честь полку "Дніпро-1" назвуть сквер та бульвар

У Дніпрі хочуть перейменувати сквер та вулицю.
Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті міськради Дніпра.
Сквер в районі вул. Юрія Савченка між проспектом Пушкіна та вул. Старокозацькою хочуть перейменувати на сквер Героїв полку "Дніпро-1".
Частину вулиці Юрія Савченка від вул. Старокозацької до вул. Кавалерійської перейменують на бульвар батальйону "Дніпро".
В мерії переконані, що такі назви допоможуть увічнити пам'ять українських героїв, які віддали життя в боротьбі за свободу рідної землі.
Перейменування здійснюється на прохання поліції та "Штабу Національного захисту".
Джерело: День