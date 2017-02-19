У Дніпрі на честь полку "Дніпро-1" назвуть сквер та бульвар

У Дніпрі хочуть перейменувати сквер та вулицю.

Відповідний проект рішення оприлюднений на сайті міськради Дніпра.

Сквер в районі вул. Юрія Савченка між проспектом Пушкіна та вул. Старокозацькою хочуть перейменувати на сквер Героїв полку "Дніпро-1".

Частину вулиці Юрія Савченка від вул. Старокозацької до вул. Кавалерійської перейменують на бульвар батальйону "Дніпро".

В мерії переконані, що такі назви допоможуть увічнити пам'ять українських героїв, які віддали життя в боротьбі за свободу рідної землі.

Перейменування здійснюється на прохання поліції та "Штабу Національного захисту".