У Києві відкрили пам’ятник 5 загиблим 18 лютого 2014 року на Майдані

У Маріїнському парку столиці, навпроти будинку Офіцерів, відкрили пам’ятник п’яти загиблим 18 лютого 2014 року в протистоянні між силовиками під час Революції Гідності .

Кілька десятків людей зібралися для того, щоб пом’янути загиблих у протистоянні між силовиками та активістами на завершальному етапі Революції Гідності.

"Цей пам’ятник відкритий на честь наших побратимів, які загинули рівно три роки тому, на території Маріїнського парку в різних місцях. Але саме на цьому місці де стоїть пам’ятник був знайдений С.Дідич. І громада вирішила саме тут встановити цей пам’ятник", — Гудим.

За його словами, пам’ятник люди звели власними зусиллями, дехто працював безкоштовно.

"Щоб збудувати цей пам’ятник дехто працював безкоштовно, хто за мізерну плату. Ми поставили його вчора. І люди відразу почали зносити квіти", — додав Гудим.

Нагадаємо, сьогодні спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик повідомила, що ситуація в центрі Києва спокійна, правопорушення у ході масових заходів не зафіксовані.