У Луцьку розкажуть про героїчну волинську роту "Світязь"

Нині колишній командир роти спецпризначення «Світязь» Олександр Фацевич є почесним громадянином Луцька і служить у Національній поліції в Києві. Один з бійців, Ярослав Кашуба, повернувся до виконання обов язків сільського голови у Соловичах Турійського району. Рота «Світязь» брала участь у боях за Іловайськ, виходила із пекельного котла, понесла перші втрати. Смертю хоробрих загинули Володимир Іщук, Мирослав Столярчук, Сергій Помінкевич, Максим Ляшук, Олександр Сацюк, Віктор Шолуха, Олександр Сивий. У січні 2015 року рота особливого призначення «Світязь» обороняла Вуглегірськ Донецької області. У цей час йшли бої на Дебальцівському плацдармі. Нечисельний підрозділ упродовж трьох днів бився в оточенні з переважаючими силами противника. Завдяки військовій майстерності, 30 січня рота «Світязь» героїчно вийшла з оточення, завдавши серйозних втрат ворогу.

Розповідь про відважних земляків відбудеться у Волинському краєзнавчому музеї у рамках циклу історичних годин «Перемоги української зброї». Цей цикл започаткував провідний науковий співробітник музею Богдан Зек у 2015році, в Україні вже рік тривала неоголошена війна на сході. Він каже: «У засобах масової інформації ми багато чули про жорстокість війни, втрати серед українських воїнів, проблеми армії. Ні для кого не секрет, що ми виявились не готовими до такого перебігу подій. Вчитись потрібно було надзвичайно швидко. «Перемоги української зброї» – це гарна можливість ще раз розповісти про історію, яку не знаємо. Наші предки завжди відстоювали свою свободу із зброєю в руках. Дехто може говорити, що історія боротьби була безрезультатною, бо державність так і не вдалось створити. Насправді це було далеко не так. Українське військо має свою історію перемог, про які говорили далеко за межами наших кордонів. Власне, як і зараз, Росія упродовж століть намагалась поневолити український народ. Тому у музеї, ми вирішили розповісти не про поразки, а про перемоги у боротьбі із східним агресором. Часто ці перемоги українська армія здобувала завдяки військовому мистецтву і хоробрості, а не чисельному домінуванню і досконалішій зброї. Однак так уже склалося, що ми більше знаємо саме про поразки, а не про перемоги. Українцям завжди прищеплювали комплекс меншовартісності і поливали брудом імена наших героїв. До речі, зараз – це також однин із інструментів війни».

На сьогодні Богдан Зек провів уже вісім заходів із циклу «Перемоги української зброї», серед них: «Оршанська битва 1514 року», «Московський похід Петра Сагайдачного 1618 року», «Конотопська битва 1659 року», «Бої за гору Маківка 1915 року», «Холодноярська республіка», «Чортківська офензива 1919 року», «Битва на Красному полі 1939 року», «Бій УПА у Новому Загорові 1943 року». Рота поліції «Світязь» – це лише одни із прикладів перемог, мужності і стійкості в боях, де брали участь волиняни. На захід, який відбудеться у музеї 21 лютого о 12 годині, запросили безпосередніх учасників тих подій: бійців роти «Світязь».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк