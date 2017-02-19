У Львові відбудеться вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні у Концертному залі ім. Станіслава Людкевича Львівської філармонії відбудеться вечір пам’яті полеглих під час Революції Гідності. У програмі – величні і сумні твори, і це симфонічний реквієм «Пам’ятник Лідіце» чеського композитора Богуслава Мартіну, урочиста меса на честь святої Цецилії французького композитора Шарля Гуно та Адажіо для струнного оркестру американця Семюеля Барбера. Виконавці – Галицький академічний камерний хор (художній керівник – Василь Яциняк), Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії (диригент – Тарас Криса ).

«Є моменти, які не забуваються ніколи, які вгризаються в пам'ять чи власними спогадами, чи переглянутими кадрами і не відпускають…Сьогоднішнім вечором пам’яті Героїв Небесної Сотні хочемо згадати третю річницю кривавого свавілля, яке вартувало життя тим, хто не хотів коритися й відступати», – говорять організатори концерту.

Поминальні заходи продовжаться завтра.

О 8.00 – покладання квітів до пам’ятної дошки в Училищі фізичної культури Герою Небесної Сотні Анатолію Жаловазі.

О 13.00 містом від Франкового університету рушить тиха хода пам’яті Героїв Небесної Сотні.

О 16.30 родичі Героїв Небесної Сотні разом із представниками влади на Личаківському кладовищі покладуть квіти та запалять лампадки на могилах полеглих під час Революції Гідності.

О 18.00 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченкові відбудуться спільний молебень та віче.

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні запланована й низка тематичних заходів у навчальних закладах області та в бібліотеках.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів