У Польщі пропонують істотні зміни в процедурі працевлаштування українців

Міністерство праці, родини та соціальної політики Польщі пропонує оновити закон "Про промоцію працевлаштування", яким передбачається істотна зміна процедура працевлаштування українців.

Про деталі пропонованих змін в інтерв’ю газеті "Наш вибір" розповіла експерт з питань легалізації перебування, голова Фонду розвитку "Понад кордонами" Ксенія Наранович, передає Європейська правда.

У Польщі вже понад 10 років функціонує система освідчень (декларація працедавця, що він хоче взяти іноземця на роботу, завірена в місцевому управлінні праці –ред.), яка дозволяє громадянам декількох країн працювати до 6 місяців без оформлення дозволу на роботу. Така система діє для громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, РФ та України.

Зміни, які пропонується внести в закон "Про промоцію працевлаштування", стосуються системи освідчень.

Як пояснює Ксенія Наранович, питання освідчень тепер регламентуватиметься законом, а не наказом. Практика освідчень, яка планувалася як тимчасова, стане постійною.

"У проекті закону обмежується коло юридичних осіб, які в принципі можуть оформлювати дозволи на працю, дозволи на сезонну працю (новий тип дозволу, який вводиться згідно з євросоюзною директивою — ред.) та освідчення" - розповідає експерт. Зокрема, тепер матиме значення, чи мав працедавець проблеми з Закладом соціального страхування.

Крім того, освідчення стануть платними – 30 злотих (близько 7 євро).

Також, згідно з пропонованими змінами, у випадку зміни даних працедавця — назви, форми юридичної особи — дозвіл на працю не треба буде змінювати.

"Це, безумовно, полегшення і для польських працедавців, і для іноземних працівників. Так що, можна сказати, у деяких моментах проект закону вносить більше ясності. Натомість інші зміни непокоять." - зазначає Ксенія Наранович.

Зокрема, у працедавців з’явиться більше бюрократичних обов’язків, що на думку експерта, збільшить ризик працевлаштування мігрантів "по-чорному".

Також запропоновані зміни до закону "Про промоцію працевлаштування" передбачають квоти на сезонне працевлаштування іноземців.

Нагадаємо, Сполучені Штати у квітні перекинуть близько тисячі своїх військовослужбовців до північно-східної Польщі.