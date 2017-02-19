У Римі українська громада вшанувала пам'ять героїв Небесної сотні

Сьогодні українська громада у столиці Італії Римі провела акцію пам’яті до третіх роковин трагічних подій Революції гідності. На площі Республіки, неподалік центрального залізничного вокзалу, двісті людей із жовто-синьою символікою вшанували пам’ять героїв Небесної сотні.

Протягом двох годин лунали спогади про події Майдану, мітинги в Італії і фінансову підтримку українців. Звучали вірші та пісні, присвячені Небесній сотні, передає Радіо Свобода.

Учасники акції сценічно відобразили трагічні моменти Євромайдану: плакати з написами проти режиму екс-президента Віктора Януковича, «постріли» у протестувальників і горе матерів.

«Вже три роки і ми не можемо дати достатньої шани тим людям, які загинули, і все тому, що триває війна, маємо купу клопотів, важку ситуацію в Україні, і ми досі достатньо не оплакали тих хлопців і дівчат», – сказала голова Конгресу українців Італії Мар’яна Тріль.

Присутній на римській акції білоруський доброволець Ян Мельников, який воює на боці України, закликав громаду не так оплакувати, як прославляти своїх героїв.

«Ми, білоруси, розуміємо біль України. Всі вільні народи, представники інших національностей, які були на Майдані, в так званій зоні АТО, розуміють проблему Україну. Це такий антиімперський фронт, вільні народи, які об’єдналися у боротьбі за вашу і нашу свободу», – сказав Мельников.

Під час акції відбувся збір коштів для потреб тактичної групи «Білорусь», яка служить в Мар’їнці на Донеччині, і до складу якої входить 23-річний боєць Ян Мельников.

У період з 18 до 22 лютого відбуваються заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

Нагадаємо, на Європейській площі розпочались сутички між правоохоронцями та групою активістів, які йшли з вулиці Грушевського.