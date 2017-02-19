У Сомалі внаслідок вибуху бомби загинули 14 людей

Щонайменше 14 людей загинули і десятки отримали поранення внаслідок вибуху бомби, закладеної в автомобілі, в столиці Сомалі, Могадішо.

Наразі жодне з угруповань не взяло відповідальності за вибух, який стався біля ринку.

Інформаційні агентства повідомили, що серед жертв були жінки і діти, передає Радіо Свобода.

Терористичне ісламістське угруповання «Аш-Шабаб» здійснило низку подібних нападів у минулому. Раніше в той же день, «Аш-Шабаб» розповсюдило заяву, що засуджує новообраного президента Мохамеда Абдуллахі Мохамеда як «відступника».

Нагадаємо, 8 лютого колишній глава уряду Сомалі Абдуллах Мохамед обраний на пост президента країни.