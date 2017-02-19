У Старій Вижівці на Волині відбудеться вечір пам'яті журналістки Марії Дубук

Марійка, як найчастіше називали її люди, працювала у цьому містечку в районній газеті "Сільські новини", опісля перейшла у всеукраїнський тижневик "Вісник", що видається в Луцьку. В усіх виданнях вона була провідною журналісткою, писала душевно і щиро, писала багато про волинське село і проблеми його мешканців. І сама на вихідні поспішала за 150 кілометрів від обласного центру, у рідне село Лютка поблизу мальовничого озера, де на своєму городі біля хати вирощувала багато квітів, виношувала мрію подарувати місцевому храму дзвін, бо була людиною щиро віруючою.

Марійка Дубук і похована у рідній Лютці, бо за який місяць згоріла від важкої хвороби влітку 2014 року. Мрію про дзвін для храму втілили її колеги з тижневика "Вісник", які дуже підтримували її і у хворобі. І саме "Вісник" з головним редактором видання Євгеном Хотимчуком у день народження Марійки 20 лютого представлять книгу "Земля вмивається весною", виданою редакцією у пам'ять про колегу.

Презентація книги та вечір пам яті відбудуться у Старожівській районній бібліотеці, з участю її колег по газеті "Сільські новини", усіх, хто знав і цінував МарійкуДубук.

Наталія МАЛІМОН, "День", Луцьк