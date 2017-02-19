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У Старій Вижівці на Волині відбудеться вечір пам'яті журналістки Марії Дубук

19 лютого, 2017 - 12:22

Марійка,  як найчастіше  називали її люди,  працювала у цьому містечку в районній газеті "Сільські новини", опісля перейшла у всеукраїнський тижневик "Вісник", що видається в Луцьку. В усіх виданнях вона була провідною журналісткою, писала душевно і щиро, писала багато про волинське село  і проблеми його мешканців. І сама на вихідні  поспішала за 150 кілометрів від обласного центру, у рідне село Лютка поблизу мальовничого озера, де на своєму городі  біля хати вирощувала  багато квітів, виношувала мрію подарувати місцевому храму дзвін, бо була людиною щиро віруючою.

Марійка Дубук і похована у рідній Лютці, бо за який місяць згоріла від важкої хвороби влітку 2014 року. Мрію про дзвін для храму втілили її колеги з тижневика "Вісник", які дуже підтримували  її і у хворобі.  І саме "Вісник" з  головним редактором видання Євгеном Хотимчуком у день народження Марійки  20 лютого представлять книгу "Земля вмивається весною", виданою редакцією у пам'ять  про колегу.

Презентація книги та вечір пам яті відбудуться   у Старожівській районній бібліотеці, з участю її колег по газеті "Сільські новини", усіх, хто знав і цінував МарійкуДубук.

Наталія МАЛІМОН, "День", Луцьк

Джерело: День
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