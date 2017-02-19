Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці, - Жебрівський

Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці. Про це на своїй сторінці Facebook повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський.

"Група електромонтажників, яка виходила сьогодні на ліквідацію поривів ЛЕП із українського боку зі своєю роботою справились. Усі 5 пошкоджень відновлено. Натомість групу монтажників із того боку російська сторона не допустила до робіт, посилаюсь на, ніби-то, обстріли наших військових. Але це абсолютний фейк — ЗСУ однозначно не стріляли, адже у районі були наші працівники", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Жебрівський, нашим електромонтажникам вдалось з'ясувати, на непідконтрольній території пошкоджена опора ЛЕП над Горлівською трасою. Завтра наша сторона в СЦКК знову подає запит режиму тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередачі.

"Вода у місто подається за визначеним графіком — від 16:00 до 22:00. Каналізаційно-насосна і насосна станції працюють на електрогенераторах. Коксохім підтримує достатній температурний режим у тепломережах міста. Система газопостачання в Авдіївкі працює у штатному режимі", - додав голова Донецької ВЦА.

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення.