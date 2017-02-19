В Албанії пройшли чисельні мітинги з вимогою дострокових виборів

Тисячі протестувальників зібралися на вулицях албанської столиці Тірани в суботу з вимогою відставки уряду Еді Рами і проведення дострокових виборів.

Про це повідомляє Reuters.

В акції протесту, яка проходила мирно і без втручання поліції, взяли участь більше 10 тисяч людей.

Члени опозиційної Демократичної партії встановили на проїжджій частині біля будівлі уряду Албанії гігантський намет, який лишався там і після закінчення акції.

Під час акції протесту керівник Демократичної партії Албанії Люльзім Баша звинуватив керівництво країни в тому, що воно своєю політикою призвело до ще більшого поширення бідності та корупції у країні.

"Давайте триматися разом задля проведення вільних і справедливих виборів, які неможливі поки не буде усунутий цей злочинний уряд" - заявив він.

Вибори до парламенту в країні заплановані 18 червня, однак опозиція хоче дострокового голосування і створення технократичного уряду.

Албанія є членом НАТО і кандидатом на вступ до ЄС. Країна очікує розпочати переговори про вступ в кінці цього року.