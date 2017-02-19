В Ужгороді триває восьмий традиційний "Медовуха Фест"

В обласному центрі Закарпаття триває восьмий традиційний "Медовуха Фест".

Цьогоріч ужгородці та гості міста мають змогу не тільки спробувати різноманітні смаколики, придбати оригінальні сувеніри, а й послухати пізнавальні лекції з дегустаціями та отримати багато позитивних вражень. Діляться секретами медівництва представники Асоціації пасічників Закарпаття, саме вони є ініціаторами проведення заходу.

Відвідувачі заходу мають можливість і роздивитися рамку з сотами та прилади, які щодня використовують у своїй роботі пасічники. Ті, хто вулик в господарстві вже має, можуть обмінятися досвідом. А гостей фестивалю, які тільки виношують "медовий" план, тут точно переконають не зволікати і купувати вулик з роєм.

Загалом пасічники з усього Закарпаття привезли десятки сортів меду та медової продукції, медовухи, медового елю, пилок, прополіс, медові солодощі. Як зазначають організатори заходу, головне завдання пасічників – навчити закарпатців та гостей краю правильно обирати якісний мед, показати процес виготовлення цього солодкого продукту.

Вікторія Жуйко, Ужгород, фото автора