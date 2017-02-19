Війська Асада атакували околиці Дамаска

Війська Асада у неділю обстріляли ракетами контрольований повстанцями район на околиці Дамаска.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини та медиків.
“Сирійські урядові війська в неділю обстріляли ракетами утримуваний повстанцями район на околиці Дамаска і вбили до 16 осіб”, - йдеться у повідомленні.
За словами медиків і Сирійської обсерваторії з прав людини, це була найбільша атака на район Аль-Кабун на північному сході міста за останні два роки.
Нагадаємо, що у Казахстані перенесли новий раунд переговорів щодо Сирії.