Війська Асада атакували околиці Дамаска

Війська Асада у неділю обстріляли ракетами контрольований повстанцями район на околиці Дамаска.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини та медиків.

“Сирійські урядові війська в неділю обстріляли ракетами утримуваний повстанцями район на околиці Дамаска і вбили до 16 осіб”, - йдеться у повідомленні.

За словами медиків і Сирійської обсерваторії з прав людини, це була найбільша атака на район Аль-Кабун на північному сході міста за останні два роки.

Нагадаємо, що у Казахстані перенесли новий раунд переговорів щодо Сирії.