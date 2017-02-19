Військовий, який вважався зниклим безвісти – загинув, - штаб АТО

За добу у зоні АТО загалом зафіксовано 41 обстріл. Одного нашого військового поранено. Військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному.

У свою чергу, на Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське.

"Прохання до всіх громадян, котрі проживають у зоні проведення АТО: у випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, у жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді", - йдеться у повідомленні штабу.

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що ситуація під Авдіївкою демонструє тенденцію до загострення.