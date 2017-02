Визнання РФ документів "ДНР" суперечить Мінським угодам, - США

У США вважають, що визнання Росією документів жителів так званих "ДНР" та "ЛНР" суперечить Мінським домовленостям.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" тривожне і суперечить погодженим цілям Мінська", - йдеться в повідомленні.

Посольство США також висловило занепокоєння активізацією бойових дій і відновленням використання "Градів" на лінії зіткнення та закликало до відводу важкого озброєння для сприяння стійкому припиненню вогню на Донбасі.

Як відомо, 18 лютого сайт Кремля оприлюднив указ за підписом президента РФ про визнання на території Російської Федерації документів, які видані громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях Луганської та Донецької областей, окупованих проросійськими бойовиками.

Russian recognition of documents from separatist "republics" troubling and inconsistent with agreed goals of Minsk

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 февраля 2017 г.