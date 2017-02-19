За минулу добу 1 український військовий зник безвісти, ще 9 поранені, - штаб

Минулої доби внаслідок бойових дій 9 військовослужбовців зазнали поранень і травм, 1 військовий зник безвісти.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій загиблих в лавах Збройних сил не було, Однак 9 військовослужбовців зазнали поранень і травм. Крім того, 1 військовослужбовець зник безвісти", - сказав він.

Загалом, за словами Мотузяника, на Луганському напрямку зафіксовано 14 обстрілів.

При цьому на Донецькому та на Маріупольському напрямку, за його словами, спокійних місць не було.

На Донецькому напрямку відбувся 41 обстріл, 2 з яких із застосуванням важкого озброєння, а також 2 бойових зіткнення.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 50 обстрілів.

Нагадаємо, що ОБСЄ в зоні АТО планує створити 20 зон безпеки.