Збройні сили Іраку взяли під контроль 2 поселення при наступі на західний Мосул

У рамках розпочатої іракськими військами наступальної операції на західну частину іракського міста Мосула їм вдалося взяти під контроль два поселення.

Про перші успіхи повідомив у неділю, 19 лютого, генерал-лейтенант Абдуламір Яралла, передає інформагенція AFP. За даними генерала, поселення розташовані південніше від аеропорту, який зараз не експлуатується та контролюється, як і вся західна частина Мосула, бойовиками "Ісламської держави" (ІД).

Тим часом джихадисти продовжують скоювати контратаки із застосуванням терористів-смертників. 19 лютого один із них підірвав себе поблизу ресторану, розташованого у звільненій від ІД східній частині міста. Унаслідок нападу загинула одна особа, ще дев'ятеро потерпілих отримали поранення, передає інформагенція Reuters.

У західній частині Мосула перебувають близько 350 тисяч дітей. Таку інформацію оприлюднила доброчинна організація Save the Children. Вона закликає іракські війська, а також їхніх союзників - США та Великобританію - "зробити все можливе, аби захистити дітей та їхні сім'ї, та уникати цивільних об'єктів, як-то школи, під час просування вглиб міста".

Наприкінці січня прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про цілковите звільнення від бойовиків ІД східної частини Мосула. Тоді іракські військові повернули під свій контроль низку територій уздовж східного берега річки Тигр, яка розділяє місто на дві частини. Спроби наступу на західну частину Мосула робилися й у січні 2017 року, але не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, парламент Іраку схвалив законопроект, що вводить заборону на в'їзд до країни громадян США.