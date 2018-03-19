Американська розвідка встановила новий канал зв'язку з КНДР

Після повідомлень про майбутню зустріч президента США з главою Північної Кореї стало відомо, що американська розвідка встановила неофіційний контакт з КНДР, за яким можлива передача інформації.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє телеканал CBS News.

При цьому за такий канал зв'язку виступали, насамперед, в ЦРУ: колишній директор відомства Майк Помпео, який може зайняти пост держсекретаря, підтримує "тиху дипломатію", яка ведеться секретними каналами, в обхід дипломатичних шляхів, встановлених Державним департаментом через ООН.

Водночас, підхід колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона, який намагався мати з Пхеньяном звичайний канал зв'язку, в Білому домі назвали "старомодним".

Нагадаємо, нещодавно Трамп зазначив, що наполягає на готовності США розпочати прямі переговори з Північною Кореєю. Про це, як зазначили в Білому домі, він заявив під час телефонної розмови з президентом Південної Кореї Муном Дженіном.

У свою чергу в Північній Кореї скасували зустріч з представником США в останній момет. Високопоставлені особи Північної Кореї, в тому числі і сестра лідера КНДР, повинні були зустрітися з віце-президентом США Майком Пенсом.

Раніше США ввели проти КНДР нові санкції, щоб змусити Пхеньян припинити розробку її ядерної програми, і президент США Дональд Трамп очікує, що ці заходи можуть принести результат.