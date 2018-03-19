Архітектор Петро Ричков представив в Острозі виставку "Вікна-двері"

У бібліотеці Національного університету «Острозька академія» днями відкрилася тематична фотовиставка «Вікна-двері». Автором виставки є професор, доктор архітектури кафедри архітектури та середовищного дизайну Національного університету водного господарства та природокористування, професор кафедри консервації пам’яток Люблінської Політехніки Петро Ричков.

У дерев’яних рамах і колонах безмежні суцільноскляні вікна. Старі нефарбовані двері у хатах-пустках і масивні ковані середньовічні. Несхожі, але однаково сприймаються як портали у різні світи. Автор показав понад 40 фото старовинних елементів архітектури – вікон та дверей від Харківщини, де народився, до Любліна, де викладає. Це вже третя тематична виставка архітектора.

«Спеціально я не шукаю нові сюжети для своїх фото. Часом приїжджаю в якесь нове місто, знайомлюся з архітектурою, і коли потрапляють на очі такі незвичні та цікаві фігури, то я їх фотографую. І кожен елемент на фото – вікна та двері утворюють загальну картину чогось естетично прекрасного. На одній із робіт виставки зображено «поранене» вікно церкви ХІХ ст., що у Здолбунові. Ще під час Першої світової війни у вікно влучив снаряд, який деформував його. Громада вирішила не реставрувати пошкодження, а залишити у цьому вікні, так би мовити, послання з минулого», – зазначив автор виставки.

«Поміж усіма архітектурними явищами вікна та двері – це найглибші символічні явища, що розділяють собою фундаментальні ознаки людського буття: земне від святого, світло від темряви, тепло від холоду, реальність від ілюзій, буденне від величного, минуле від сучасності, сучасність від майбуття» – так анонсують тематику виставки Петра Ричкова.

Кожна фотографія має під собою підтекст. Про це свідчать самі назви робіт: «Поранене вікно», «Бароковий портал», «Ув’язнене мистецтво», «Металева фантазія», «Казкова давнина», «Закриті очі життя», «Очі минувшини» та ін. Фотороботи дають можливість також побачити різні архітектурні стилі – готику і неоготику, бароко, різні періоди модерну та ін.

Тематична виставка Петра Ричкова «Вікна-двері» триватиме в Національному університеті «Острозька академія» до кінця березня.

Леся Касіяненко