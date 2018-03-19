Британія домовилась з ЄС перенести Brexit до 2020 року

Перехідний період до остаточного виходу Об’єднаного Королівства з Європейського Союзу продовжили до 2020 року.

Про це оголосили представники Британії та ЄС 19 березня на спільній зустрічі в Брюсселі, повідомляє BBC.

Секретар з питань виходу з ЄС Девід Девіс та представник ЄС на переговорах з Британією Майкл Барніер домовились, що підписання відповідної угоди очікується на саміті 22-23 березня.

Перехідний період буде обмеженим у часі на вимогу британського уряду та представників ЄС. Цей період використають для кінцевого визначення майбутніх відносин між ЄС та Британією.

Барніер повідомив, що більшу частину угоди про Brexit уже погоджено.

Раніше Єврокомісія опублікувала перший проект угоди щодо Brexit.

Комітет з питань виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу запропонував відтермінувати Brexit через затягування переговорного процесу.

Раніше Єврокомісія опублікувала перший проект угоди щодо Brexit.

Комітет з питань виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу запропонував відтермінувати Brexit через затягування переговорного процесу.

Нагадаємо, Шотландія та Уельс хочуть зберегти автономію після виходу Британії з ЄС. Британському уряду потрібно домовитися з Шотландією та Уельсом до літа, щоб ухвалити законопроект про вихід з ЄС у національному парламенті Великої Британії.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що парламент Шотландії не має наміру давати згоди на законопроект прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про процедуру виходу з Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія зможе підписувати торгові угоди з іншими країнами під час перехідного періоду Brexit без дозволу Європейського Союзу. Як зазначається, цей крок є частиною зусиль щодо примирення пріоритетів обох сторін у переговорах. Минулого тижня прем'єрка Британії Тереза ​​Мей оголосила, що уряд надасть громадянам ЄС, які приїхали до країни під час переходного періоду, практично ті самі права, що і тим, хто прибув до Brexit.