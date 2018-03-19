Британія та НАТО розробляють план тиску на Росію, - Джонсон

Велика Британія разом з союзниками по НАТО розробляє низку заходів для збільшення тиску на Росію. Про це заявив глава МЗС Британії Борис Джонсон на прес-конференції в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, передає ЄП.

"Ми з партнерами розробляємо заходи, спрямовані на протидію кібератакам, наші спецслужби співпрацюють. Ми повинні боротися з дезінформацією з Росії, і Британія допомагає це фінансувати на рівні ЄС, ми повинні обмінюватися розвідувальними даними", - сказав Джонсон.

Міністр додав, що необхідно "відстежувати гроші, що знаходяться в Британії і були отримані незаконним шляхом або за допомогою корупції".

"Найближчим часом ми вирішимо, що робити з грошима, отриманими корупційним шляхом. У нас у Британії є можливість зробити це", - сказав він.

Джонсон також заявив, що заручився підтримкою союзників по НАТО. "Ми поділяємо точку зору, що отруєння Сергія Скрипаля - це не відокремлене питання. Це - модель безвідповідальної поведінки російської держави, яке триває багато років - від російської анексії Криму до кібератак і залучення в сирійську війну", - сказав він.

Нагадаємо, Столтенберг сьогодні заявив, що НАТО реагує на агресивну модель поведінки Росії, яка продовжує спроби розділити союзників.