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Дочасні вибори знято з порядку денного, - Парубій

19 березня, 2018 - 13:24
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє про те, що спецперевірка кандидатів у члени Центральної виборчої комісії не завершена. Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради, повідомляє "Укрінформ".

"По Центральній виборчій комісії ще йде перевірка її кандидатів", - сказав спікер, відповідаючи на репліки деяких депутатів щодо необхідності розгляду формування нового складу ЦВК у зв'язку із можливими позачерговими парламентськими виборами.

У свою чергу Парубій додав, що таких виборів не буде.

"Якби ви довіряли голові Верховної Ради, ви б знали, що питання дочасних виборів знято з порядку денного", - наголосив спікер.

Нагадаємо, 5 лютого Парубій направив на спецперевірку документи 14 кандидатур до складу ЦВК, внесених президентом Петром Порошенком. Тоді Парубій зазначав, що перевірка триватиме близько 20 днів.

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Джерело: День

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