Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її.
Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Франція не визнає російські "вибори" в окупованому Криму

19 березня, 2018 - 09:17
Фото Reuters

Франція не визнає вибори президента РФ на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України. Про це повідомляється у заяві МЗС Франції, передає "ЄП".

"Через чотири роки після незаконної анексії Автономної республіки Крим, а також Севастополя, Франція найрішучішим чином підтверджує свою прихильність повному відновленню суверенітету і територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Франція не визнає організацію виборів президента Росії на території Криму.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням становища в області прав людини, особливо кримських татар. Вона засуджує дискримінацію за ознакою приналежності до етнічної або релігійної громади і закликає звільнити всіх осіб, затриманих із порушенням міжнародного права. Франція також закликає до збереження і захисту історичної та культурної спадщини Криму", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що 22 та 23 березня глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Київ, де проведе переговори з українською владою, зокрема щодо ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на окупованому українському кримському півострові.

Джерело: День

Більше новин

У Німеччині пройшла багатотисячна демонстрація проти турецької військової операції у сирійському Афріні
У Британії почала роботу група міжнародних експертів з хімічної зброї
Рада ЄС сьогодні обговорюватиме процес реформ в Україні
Скрипаля могли отруїти через вентиляцію авто, - ЗМІ
У Молдові через аномальний холод оголосили жовтий рівень небезпеки
Джима потрапила до топ-5 гонки переслідування Кубку світу

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 