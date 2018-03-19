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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Клімкін закликав ЄС запровадити санкції проти екс-канцлера ФРН

19 березня, 2018 - 09:06
Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. Про це повідомляє DW.

За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном.

"Герхард Шредер - найважливіший лобіста Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз", - заявив Клімкін.

Окрім того, депутат Європарламенту Ельмар Брок згоден із звинуваченнями, спрямованими проти політика.

"Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна - це скандал. І дивно, що досі не мало наслідків у рамках суспільної дискусії", - заявив Брок.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін 19 березня здійснює візит до інституцій ЄС та НАТО в Брюсселі.

Джерело: День

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