Костюк стала п'ятою "ракеткою" України

Українська тенісистка Марта Костюк піднялася відразу на 33 сходинки в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації, передає "РБК-Україна".

Тенісистка "стрибнула" з 185 на 152 позицію, завдяки чому вона стала п'ятою ракеткою України. Такого значного прогресу вона досягла завдяки виходу до півфіналу турніру ITF у китайському Шеньчжені, заробивши 29 очок.

У рейтингу Костюк обійшла своїх співвітчизниць Даяну Ястремський і Ангеліну Калініну.

Статус першої ракетки нашої країни впевнено зберігає Еліна Світоліна, яка втрималася на четвертій сходинці рейтингу WTA. Леся Цуренко і Катерина Козлова по одній позиції втратили і тепер займають 41 і 63 місця відповідно. А ось Катерина Бондаренко піднялася з 74 строчки на 73.

Рейтинг WTA станом на 19 березня 2018 року:

1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 8290

2 (2) Каролін Возняцкі (Данія) - 7430

3 (3) Гарбінє Мугуруса, (Іспанія) - 5970

4 (4) Еліна Світоліна (Україна) - 5425

5 (6) Олена Остапенко (Латвія) - 4971

6 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4905

7 (7) Каролін Гарсія (Франція) - 4625

8 (8) Вінус Вільямс (США) - 4452

9 (9) Петра Квітова (Чехія) - 3151

10 (10) Анжелік Кербер (Німеччина) - 3150

... 41 (40) Леся Цуренко (Україна) - 1260

…63 (62) Катерина Козлова (Україна) - 922

…73 (74) Катерина Бондаренко (Україна) - 828

…152 (185) Марта Костюк (Україна) - 385

…162 (163) Ангеліна Калініна (Україна) - 362

163 (164) Даяна Ястремська (Україна) - 359

Нагадаємо, українська тенісистка Катаріна Завацька завоювала четвертий титул в кар'єрі.