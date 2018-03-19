Кримський політв'язень Балух оголосив безстрокове голодування

Український патріот Володимир Балух, засуджений за невизнання російської окупації Криму, оголосив безстрокове голодування. Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Сьогодні, 19 березня 2018 року, українця мають перевести до одиночної камери СІЗО, у якій він перебуватиме у період голодування", - повідомляє Кримська правозахисна група.

Як зазначили правозахисники, оголошуючи голодування, Балух протестує проти незаконного вироку. За їхніми даними, сьогодні вирок так званого суду від 16 січня 2018 року про те, що Балух має провести у колонії-поселенні три роки і п'ять місяців, набув законної чинності.

Також сьогодні у "Роздольненському районному суді" на 15 годину за місцевим часом призначене засідання, на якому "суддя" Тетяна Пиркало обиратиме Балуху запобіжний захід уже у рамках іншої справи, порушеної проти нього за ч. 2 ст. 321 КК РФ, відкритої під час утримання активіста під вартою (Дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Інформація про це є на сайті "суду".

Як повідомили правозахисники, дану кримінальну справу проти українця завели у серпні 2017 року, після того, як Балух та його адвокат подали скаргу до поліції на незаконні дії начальника Роздольненського ІТТ Валерія Ткаченка, який ображав та вдарив українця.

У відповідь Ткаченко подав свою скаргу на Балуха, за якою Слідчий комітет РФ 22 серпня 2017 року порушив кримінальну справу проти активіста.

За версією слідства, Балух 11 серпня 2017 року під час ранкового огляду камер ІТТ у коридорі вдарив ліктем у живіт капітана Ткаченка, після чого політв'язень зайшов до камери №2, узяв флакон миючого засобу і знову вдарив начальника ІТТ по правій руці.

Захист стверджує, що Ткаченко сам напав на Володимира, а саме, вдарив, ображав, принижував за національною ознакою. Все це було зафіксовано на відео в ІТТ. Однак за заявою Балуха розслідування щодо Ткаченка так і не почали.

Як повідомлялося, 16 січня 2018 року українського активіста Балуха так званий Роздольненський районний суд засудив до 3 років та 7 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні і штрафу у розмірі 10 тис. рублів.

"Верховний суд" Криму 4 березня 2018 року змінив у частині покарання вирок і зменшив термін позбавлення волі до 3-х років і 5 місяців.

Спочатку Балуха звинуватили у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Він своєї провини не визнав. Адвокати Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.