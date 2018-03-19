Маккейб передав спецпрокурору Мюллеру записи своїх розмов з Трампом

Колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Ендрю Маккейб документував свої розмови з президентом США Дональдом Трампом, повідомило 17 березня агентство Associated Press з посиланням на джерело.

У виданні зазначають, що записи він уже передав спецпрокурору Робертові Мюллеру. Вони аналогічні до тих, які вів екс-глава ФБР Джеймс Комі.

Трамп написав вчора на своїй сторінці у Twitter, що провів дуже мало часу з Маккейбом. Президент підкреслив, що при ньому той ніколи жодних записів не робив.

"Я не вірю, що він робив записи, хіба що для особистих цілей і, ймовірно, пізніше. Те саме і з Джеймсом Комі. Можемо називати це брехливими записами?" – зазначив Трамп.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.

Нагадаємо, Генеральний прокурор США Джеф Сешнс 17 березня звільнив Маккейба за два дні до його 50-річчя і виходу на пенсію.

Про відставку заступника директора ФБР стало відомо ще наприкінці січня, але передбачали, що він офіційно покине свою посаду після того, як зможе претендувати на пенсійні пільги. Тепер його соцгарантії опинилися під питанням.

Республіканці і Трамп неодноразово критикували Маккейба за те, як він під час виборчої кампанії 2016 року розслідував інцидент із витоком таємної інформації з особистої пошти Гілларі Клінтон під час перебування її на посту держсекретаря США. ФБР у підсумку відмовилося висувати обвинувачення кандидатові від Демократичної партії.

Трамп також був незадоволений роллю заступника глави ФБР у розслідуванні можливого втручання Росії в американські вибори. Маккейб є близьким соратником Комі, якого президент США звільнив із посади директора ФБР у травні 2017 року.