Маккейб передав спецпрокурору Мюллеру записи своїх розмов з Трампом

Колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Ендрю Маккейб документував свої розмови з президентом США Дональдом Трампом, повідомило 17 березня агентство Associated Press з посиланням на джерело.

У виданні зазначають, що записи він уже передав спецпрокурору Робертові Мюллеру. Вони аналогічні до тих, які вів екс-глава ФБР Джеймс Комі.

Трамп написав вчора на своїй сторінці у Twitter, що провів дуже мало часу з Маккейбом. Президент підкреслив, що при ньому той ніколи жодних записів не робив.

"Я не вірю, що він робив записи, хіба що для особистих цілей і, ймовірно, пізніше. Те саме і з Джеймсом Комі. Можемо називати це брехливими записами?" – зазначив Трамп.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.