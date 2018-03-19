Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її.
Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

Маккейб передав спецпрокурору Мюллеру записи своїх розмов з Трампом

19 березня, 2018 - 12:04
Фото: apnews.com

Колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Ендрю Маккейб документував свої розмови з президентом США Дональдом Трампом, повідомило 17 березня агентство Associated Press з посиланням на джерело.

У виданні зазначають, що записи він уже передав спецпрокурору Робертові Мюллеру. Вони аналогічні до тих, які вів екс-глава ФБР Джеймс Комі.

Трамп написав вчора на своїй сторінці у Twitter, що провів дуже мало часу з Маккейбом. Президент підкреслив, що при ньому той ніколи жодних записів не робив.

"Я не вірю, що він робив записи, хіба що для особистих цілей і, ймовірно, пізніше. Те саме і з Джеймсом Комі. Можемо називати це брехливими записами?" – зазначив Трамп.

 

Нагадаємо, Генеральний прокурор США Джеф Сешнс 17 березня звільнив Маккейба за два дні до його 50-річчя і виходу на пенсію.

Про відставку заступника директора ФБР стало відомо ще наприкінці січня, але передбачали, що він офіційно покине свою посаду після того, як зможе претендувати на пенсійні пільги. Тепер його соцгарантії опинилися під питанням.

Республіканці і Трамп неодноразово критикували Маккейба за те, як він під час виборчої кампанії 2016 року розслідував інцидент із витоком таємної інформації з особистої пошти Гілларі Клінтон під час перебування її на посту держсекретаря США. ФБР у підсумку відмовилося висувати обвинувачення кандидатові від Демократичної партії.

Трамп також був незадоволений роллю заступника глави ФБР у розслідуванні можливого втручання Росії в американські вибори. Маккейб є близьким соратником Комі, якого президент США звільнив із посади директора ФБР у травні 2017 року.

Джерело: День

Більше новин

Трамп зобов'язав урядовців підписати угоди про конфіденційність
На Мадагаскарі тропічний шторм Eliakim забрав життя 17 людей
У Пекіні затвердили новий склад уряду КНР
США домовились з КНДР про звільнення 3 американців
У Німеччині пройшла багатотисячна демонстрація проти турецької військової операції у сирійському Афріні
В окупованому Севастополі за участь у "виборах" президента РФ видають медалі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 