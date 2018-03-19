Меджліс не брав участь у "виборах" в окупованому Криму, - Чубаров

Меджліс відзначає тотальну неучасть кримських татар в незаконних виборах 18 березня, організованих в Криму російськими окупантами. Про це у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Меджліс кримськотатарського народу із вдячністю відзначає тотальну неучасть кримськотатарського народу в незаконних виборах 18 березня 2018 року, організованих в Криму російськими окупантами. Проявлені вами в умовах російської окупації громадянська мужність і рішучість відзначаються багатьма урядами, надихають політиків на дії, що мають відновити державний суверенітет України над Кримом", - йдеться у повідомленні.

Від імені Меджлісу він висловив вдячність сотням тисячам громадян України, які проживають в Криму і не дозволяють російським окупантам втягувати себе в злочинні дії.

Чубаров також зазначив, що, на його думку, Криму мають надати статус кримськотатарської автономії в складі України.

Нагадаємо, МЗС передав країнам ЄС список зі 140 осіб, які причетні до організації президентських "виборів" РФ в окупованому Криму і проти яких повинні бути запроваджені санкції.

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