МВС: Наразі в Україні зареєстровано більше 3 тисяч біженців

Імплементація міграційної політики міжнародного зразка є важливим завданням для МВС. Про це заступник міністра внутрішніх справ України заявила сьогодні, 19 березня, під час зустрічі з помічником Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців з питань операцій Джорджем Окот-Оббо, передає Департамент комунікації МВС України.

"У рамках нашої Стратегії 2020 ми розробили план дій, а також створили робочу групу, яка займається питаннями міграційної політики. Наразі дуже важливо створити безпечне середовище, для наших громадян, для іноземних гостей та для осіб, які за різних несприятливих обставин стали біженцями", – сказала заступник міністра.

Ковальчук наголосила, що наразі в Україні зареєстровані більше 3 тисяч біженців. Переважно це люди, які втікали від збройного конфлікту у своїй державі.

Заступник міністра внутрішніх справ запросила представників УВКБ ООН приєднатися до робочої групи МВС з питань міграційної політики, аби обмінятися досвідом та поглибити співпрацю.

Своєю чергою помічник Окот-Оббо зазначив, що Україна докладає значних зусиль аби допомогти вимушеним переселенцям.

Як зазначається, учасники зустрічі також обговорили подальшу співпрацю та можливі спільні проекти.