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На Мадагаскарі тропічний шторм Eliakim забрав життя 17 людей

19 березня, 2018 - 12:20
Фото Eurasia Diary

На африканському острові Мадагаскар за вихідні тропічний шторм Eliakim забрав життя щонайменше 17 осіб. Про це із посиланням на Національне управління ризиків та ліквідації наслідків стихійних лих Мадагаскару повідомляє Reuters.

"Більше 6 тисяч людей були витіснені в результаті шторму, який називається Eliakim, повідомляє Національна управління ризиків та ліквідації наслідків стихійних лих", - йдеться у повідомленні.

В суботу ввечері тропічний шторм вдарив по острову в регіоні Манарара, 635 км на північний схід від Антананаріво, швидкість вітру досягала 85 км на годину і пориви - 120 км на годину.

У січні Національне управління інформувало про загибель 51 людини після тропічного циклону Ava.

Джерело: День

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