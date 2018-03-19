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НАТО переїжджає до нової штаб-квартири

19 березня, 2018 - 10:12
Фото dpa

Сьогодні, 19 березня, НАТО розпочинає переїзд у нову штаб-квартиру, вартість якої оцінюється приблизно в 1,2 млрд євро. Будівля знаходиться неподалік від попередньої штаб-квартири альянсу в Брюсселі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Переведення 4000 співробітників і дипломатів у нову штаб-квартиру має зайняти приблизно три місяці. У травні 2017 року у новій будівлі вже проходили заходи у рамках саміту НАТО. Спочатку переїзд організації було заплановано на 2017 рік, проте його довелося відкласти через проблеми з мережевою інфраструктурою", - повідомив представник НАТО.

Оновлений адміністративний центр розташовується на території колишнього аеродрому Брюсселя. Будівництво розтягнулося на сім років, на роботи було витрачено понад 1 млрд євро.

У лютому стало відомо, що на заході ФРН також з'явиться новий центр планування й управління НАТО. Він здійснюватиме швидке перекидання особового складу й озброєнь. Нова штаб-квартира може розміститися у регіоні Кельн-Бонн, де знаходиться управління збройних сил ФРН.

Джерело: Deutsche-Welle

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