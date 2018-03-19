Німеччина прийме ще 300 біженців з Лівії

Німеччина прийме 300 біженців, утримуваних на території Лівії в таборах для нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє DW з посиланням на представника міністерства внутрішніх справ ФРН. За його словами, підготовкою до відправки мігрантів до Німеччини зараз займається Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Точні терміни поки не визначені, проте МВС припускає, що перша група біженців приїде до Німеччини протягом весни.

У лівійських таборах для нелегальних мігрантів, умови в яких схожі з тюремними, містяться тисячі чоловік. Більшість з них прибули до Лівії з інших країн Африки, але є і вихідці з Азії, зокрема з Пакистану. Правозахисники критикую такого роду спецприймальники, де, за їхньою інформацією, мігранти піддаються тортурам і знущанням.

Прийом біженців буде проходити в рамках встановлених в Німеччині відповідних квот, пояснили в міністерстві внутрішніх справ. Крім цього, Берлін бере участь у затвердженій в ЄС програмі "переселення", яка передбачає прийом мігрантів, які не мають перспектив повернення на батьківщину.

За даними МВС, у 2017 році за програмою "переселення" та інших гуманітарних програм Німеччина прийняла понад 3000 осіб. Переважна більшість з них - сирійці, які прибули з території Туреччини в рамках угоди Анкари з Євросоюзом.