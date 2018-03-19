ООН: За 3 місяці від конфлікту на Донбасі загинули 12 цивільних

Моніторингова місія ООН повідомляє про 12 загиблих серед цивільного населення у зв'язку з війною на сході України. Про це йдеться у квартальній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні.

"УВКПЛ також задокументувало загалом 73 жертви серед цивільного населення у зв’язку із конфліктом, зокрема, 12 загиблих та 61 пораненого", - йдеться у документі.

При цьому в УВКПЛ не змогли точно визначити, яка саме сторона конфлікту несе відповідальність за жертви серед цивільного населення.

Двадцять перша доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо ситуації з правами людини в Україні підготовлена за результатами роботи Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні і охоплює період з 16 листопада 2017 року до 15 лютого 2018 року.