Парубій розказав про можливі строки прийняття закону Антикорупційний суд

Спікер Андрій Парубій сподівається, що Рада зможе вийти на прийняття закону Антикорупційний суд або у тиждень перед Великоднем, або під час пленарного тижня, який відбудеться зразу після свят. Про це спікер заявив під час брифінгу у понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Розгляд поправок до закону про антикорупційний суд було завершено тільки минулого четверга. І я думаю, що комітет зможе невідкладно розглянути законопроект. Мій попередній прогноз, що крайній термін прийняття закону про Антикорупційний суд - до початку травня. Я сподіваюсь, що ми зможемо вийти на прийняття закону або безпосередньо перед Великоднем, якщо комітет прийме рішення, або відразу в тиждень після Великодня. І я думаю, той дедлайн, який був мною оголошений до травня, - це однозначно. Але я думаю, що є шанс це зробити або в 1 декаді квітня, або в 2 декаді квітня, коли буде 2 сесійний тиждень. Це значною мірою залежить від того, наскільки кропіткою буде робота комітету", - сказав Парубій.

При цьому Парубій рішуче заявив, що законопроект №7440 має бути невідкладно внесений на розгляд Верховної Ради у 2 читанні і він запевнив, що "не буде жодних затягувань з розглядом цього законопроекту".

Як відомо, у 1-му читанні законопроект №7440 "Про Вищий антикорупційний суд" було ухвалено в Раді 1 березня.