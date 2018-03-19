Підхід НАТО до РФ поєднує в собі сильне стримування і захист, - Столтенберг

НАТО реагує на агресивну модель поведінки Росії, яка продовжує спроби розділити союзників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі з главою МЗС Великої Британії Борисом Джонсоном, передає ЄП.

"Підхід НАТО до Росії рішучий, оборонний і співрозмірний. Він поєднує в собі сильне стримування і захист з відкритістю до змістовного діалогу. Росія буде і надалі прагнути розділити нас. Але союзники по НАТО залишаються єдині. І ми солідарні з Великою Британією", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що отруєння в Солсбері відбулося на тлі безрозсудної поведінки Росії і НАТО реагує на таку модель поведінки.

"Ми бачили незаконну анексію Криму, що порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми бачили подальші зусилля Росії із дестабілізації Східної України. І ми бачили, що Росія продовжує втручатися в наші демократичні політичні процеси і підриває наші демократичні інститути. Ми бачили різні типи гібридної тактики, включаючи кібератаки", - додав генсек НАТО.