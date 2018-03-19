Польща також може вислати російських дипломатів, – ЗМІ

Польща із солідарності з Великою Британією може вислати з країни російських дипломатів. Про це стало відомо польському виданню Gazeta Prawna від джерел в уряді, передає "ЄП".

Як відзначає видання, Польща розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії у зв’язку зі справою екс-шпигуна Скрипаля. Окрім висилки дипломатів, Польща може ввести і інші санкції, спрямовані проти російської економічної діяльності та оточення Володимира Путіна.

Обговорення введення санкцій триває з минулого тижня, але рішення відкладали до отримання результатів виборів в РФ.

Напередодні польський прем'єр Матеуш Моравецький спілкувався на цю тему з британською прем'єркою Терезою Мей. Справа отруєння колишнього шпигуна буде також у центрі сьогоднішніх перемовин Моравецького та канцлерки Німеччини Ангели Меркель, яка в понеділок відвідує Варшаву.

Рішення щодо санкцій буде залежати і від сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ в Брюсселі. З точки зору польського уряду, найкращим сценарієм є спільні дії проти РФ на рівні ЄС. Втім, Польща готова відреагувати і самостійними санкціями проти Росії.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. 17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.