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Порошенко хоче змінити закон про громадянство

19 березня, 2018 - 13:49
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №8156, в якому визначені додаткові підстави набуття громадянства України та відмова в його набутті. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 19 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Президентом України зареєстровано законопроект №8156 про внесення змін до закону України "Про громадянство", в якому президент України зазначає додаткові підстави набуття громадянства, підстави, відповідно до яких особа не може отримати громадянство (за територіальним походженням, за вчиненням злочину і засудження в Україні до позбавлення волі)", - сказала Луценко.

За її словами, президентом у законопроекті також визначено і повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питання громадянства в частині перевірки підстав набуття громадянства, погодження та оформлення документів для осіб, які мають стати громадянами України.

Джерело: Укрінформ

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