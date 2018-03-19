Порошенко хоче змінити закон про громадянство

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект №8156, в якому визначені додаткові підстави набуття громадянства України та відмова в його набутті. Про це заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко під час засідання Погоджувальної ради у понеділок, 19 березня, повідомляє "Укрінформ".

"Президентом України зареєстровано законопроект №8156 про внесення змін до закону України "Про громадянство", в якому президент України зазначає додаткові підстави набуття громадянства, підстави, відповідно до яких особа не може отримати громадянство (за територіальним походженням, за вчиненням злочину і засудження в Україні до позбавлення волі)", - сказала Луценко.

За її словами, президентом у законопроекті також визначено і повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питання громадянства в частині перевірки підстав набуття громадянства, погодження та оформлення документів для осіб, які мають стати громадянами України.