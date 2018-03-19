Порошенко вніс до Ради законопроект "Про валюту"

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду Проект Закону № 8152 "Про валюту". Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроект зареєстровано 19 березня, але його текст на сайті парламенту поки що відсутній. Зазначається, що законопроект передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, 12 березня президент України Петро Порошенко підписав законопроект про валюту та направив його на розгляд парламенту. Зі свого боку в НБУ заявили, що законопроект "Про валюту" забезпечить просте, прозоре та несуперечливе валютне регулювання, а також свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що не заборонено законом".

Як повідомлялося, Міжнародні резерви України на 1 березня 2018 року залишилися майже на рівні початку лютого та становили 18 409,8 млн дол. (в еквіваленті).