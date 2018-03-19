Порошенко: "Вибори" президента РФ в окупованому Криму є порушенням міжнародного права

Так звані вибори президента Російської Федерації в окупованому Криму є грубим порушенням міжнародного права. Про це у відеозверненні заявив президент України Петро Порошенко.

"Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим грубим порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично і свідомо протиставляє себе всьому зовнішнього світу", - заявив він.

За словами Порошенка, "вибори" в окупованому Криму - це ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних принципів, на яких базуються міжнародний мир і безпека.

"Результати незаконного голосування є нікчемними і не будуть мати жодних правових наслідків. Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути тільки вибори президента України", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція не визнає результати голосування на "виборах" президента Росії в окупованому Криму.