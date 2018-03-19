Рада ЄС сьогодні обговорюватиме процес реформ в Україні

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні і міністри закордонних справ ЄС зустрінуться на засіданні Ради ЄС сьогодні у Брюсселі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед основних пунктів порядку денного Ради ЄС - Україна. Її обговорення почнеться з повідомлення Ф.Могеріні про візит до Києва 11-12 березня, де вона зустрілася з керівництвом країни.

"Це її третій візит в Україну. Ясно, що протягом цієї поїздки обговорювалися різні деталі повістки реформ: що зроблено, що залишається зробити. Зрозуміло, треба продовжувати просуватися шляхом реформ, особливо в тому, що стосується боротьби з корупцією. І в цій області особливо йдеться про заснування суду для розгляду корупційних справ", - пояснив співрозмовник журналістам.

"Звичайно, було обговорено в ході візиту конфлікт в східній частині України, на Донбасі. Високий представник ЄС із закордонних справ знову підтвердила від імені ЄС повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вона наполягала на повному виконанні мінських угод . Вона також підкреслила, що економічні санкції відносно Росії пов'язані з реалізацією мінських угод", - повідомив функціонер ЄС.

У матеріалах до Ради ЄС вказується на понад 10 тис. загиблих у військовому конфлікті в Україні, 3,4 млн людей потребують гуманітарної допомоги.

Європейський чиновник звернув увагу на те, що візит Ф.Могеріні до Києва відбувся "якраз перед четвертою річницею анексії Криму і Севастополя", і вона "знову підтвердила важливість нашої позиції, що такого роду події більше ніколи не повинні повторитися". При цьому джерело послалося на підготовлену на той момент і опубліковану 16 березня заяву Ф.Могеріні стосовно Криму і Севастополя з підтвердженням політики невизнання Євросоюзом їх приєднання до Росії.

Дискусія міністрів зосередиться на процесі реформ і виконанні мінських угод, уточнив високопоставлений представник ЄС.

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні і міністри закордонних справ ЄС, як очікується, обміняються на засіданні Ради ЄС у понеділок у Брюсселі поглядами про інцидент з отруєнням в Солсбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, повідомляється в проекті порядку денного ради.

"Високий представник і міністри закордонних справ можуть підняти питання про російські президентські вибори. В цьому контексті Сполучене Королівство має поінформувати про отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в Солсбері (Велика Британія), скоєному за допомогою нервовопаралітичної речовини", - йдеться в документі.

Коментуючи журналістам в Брюсселі на умовах анонімності порядок денний засідання Ради ЄС, високопоставлений європейський чиновник сказав: "Я був би здивований, якби Сполучене Королівство не підняло в понеділок це питання. З питань цього інциденту, атаки, за якою ми уважно спостерігаємо, пані Федеріка Могеріні знаходиться в постійному контакті з паном міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном. Подивимося, що Сполучене Королівство представить нам в якості елементів доказів. Ми вважаємо, що використання нервовопаралітичного газу є надзвичайно ганебним і вимагає засудження актом".

За його словами, Велика Британія має всі підстави "бажати пролити світло на цю справу і переслідувати по суду винних". Британський міністр буде вислуханий з повним розумінням, запевнило джерело. У будь-якому випадку, зазначив співрозмовник ЗМІ, "необхідно, звичайно, заборонити використання такого роду хімічної зброї", вона "має бути засуджена в будь-яких ситуаціях", і "заборона повинна бути абсолютною".

У відповідь на питання, якою може бути форма підтримки, обіцяної Великій Британії в зв'язку зі "справою Скрипаля" Євросоюзом, і чи виразиться вона в нових санкціях щодо Росії, чиновник ЄС заявив, що Лондон поки ні про що не просив. "Це зарано, передчасно ставити питання таким чином. Наразі ні, зовсім ні, мова поки не йде про нові санкції, пов'язані з цим інцидентом", - сказало європейське джерело.

Під час обговорення наступного пункту порядку - положення в Сирії - в роботі міністрів візьме участь спецпредставник генерального секретаря ООН по Сирії Стаффан де Містура, повідомив журналістам інший високопоставлений функціонер ЄС.

"Головна мета цієї дискусії, - сказав він, - продовжувати підтримку Євросоюзом зусиль, що вживаються спеціальним посланником ООН у зв'язку з необхідністю перезапустити Женевський процес. Міністри разом з ним розглянуть, що може зробити ЄС, щоб дозволити цьому процесу приносити свої плоди. Це також буде можливістю для ради обговорити підготовку Брюссельської конференції щодо Сирії, яка відбудеться 24-25 квітня. Звичайно, це буде конференція зобов'язань, і вона покликана підтримати увагу міжнародної спільноти на ситуації в Сирії, абсолютно катастрофічну в деяких місцях країни, особливо в Східній Гуті".

Відповідаючи на питання, європейський чиновник нагадав, що "після прийняття резолюції Ради Безпеки ООН, яка розчарувала, як мінімум, в тому, що стосується її реалізації, високий представник направила лист трьох гарантів Астани - міністрам закордонних справ Росії, Туреччини та Ірану".

"У цьому листі вона повідомила, що ЄС очікує, що гаранти Астанінських домовленостей зіграють роль першого плану, щоб гарантувати успішне застосування резолюції 2401 Ради Безпеки ООН", - пояснило джерело. Однак, додав він, "офіційну відповідь від цих трьох осіб поки не отримано".

Рада ЄС завершиться обговоренням Ірану. Вона буде присвячена стану виконання Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, в тому числі підсумкам Спільної комісії СВПД, яка 16 березня відбулася у Відні.

"Ідея дискусії в тому, щоб оцінити, де ми знаходимося з виконанням цієї угоди. Міністри обговорять її реалізацію, вивчать доповідь МАГАТЕ і подивляться, чи всі пункти угоди застосовуються так, як вони повинні бути застосовані", - сказав представник ЄС.

Йому було поставлено питання, що, з огляду на наближення терміну оголошеного президентом Дональдом Трампом можливого виходу США з СВПД, до якого залишилося близько двох місяців, чи не варто іншим учасникам "іранської шістки" - Євросоюзу, Росії і Китаю обміркувати або навіть почати роботу над "планом Б ", щоб врятувати ядерну угоду.

На це співрозмовник ЗМІ відповів, що "все ж це дещо рано". За його словами, "в понеділок відбудеться просто оцінка ситуації з реалізацією угоди щодо ядерної програми".

У Раді ЄС також повідомили, що в понеділок під час неформального обіду відбудуться консультації з міністром закордонних справ Південної Кореї Кан Кун Хва. Обмін поглядами буде зосереджений на КНДР і розвитку ситуації на Корейському півострові.

Зокрема, обговорення торкнеться заяви північнокорейського лідера Кім Чен Ина про готовність утриматися від випробувань ядерної зброї або ракет під час можливих переговорів щодо денуклеаризації. Йтиметься про очікуваний в квітні саміт президента Південної Кореї Мун Чже Іна і Кім Чен Ина. Темою дебатів стане також оголошена зустріч Кім Чен Ина з президентом США Д. Трампом.