Російські "вибори" в окупованому Криму неприйнятні, - голова МЗС Німеччини

Новий голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму та засуджує спроби легітимації анексії. Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "ЄП".
За словами Мааса, "результат виборів у Росії не дивує, так само, як і обставини, за яких відбувалися вибори".
Маас окремо наголосив на неприйнятності проведення виборів на окупованій території України.
"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, анексованому всупереч міжнародному праву, з нашого погляду є неприйнятним", - наголосив глава німецького МЗС, додавши, що Німеччина не підтримує дій з легітимації анексії півострова.
Маас також підкреслив, що з огляду на це Росія залишиться складним партнером. Водночас співпраця з РФ є необхідною для розв’язання великих міжнародних конфліктів, каже міністр. "Водночас від Росії очікуватиметься конструктивний внесок", - зазначив він.
Глава німецької дипломатії також повідомив, що на засіданні міністрів буде обговорюватися українське питання.
"Ми підтримуємо український уряд та вимагаємо від нього продовження процесу реформ", - зазначив міністр.
Раніше повідомлялося, що Франція не визнає результати голосування на "виборах" президента РФ в окупованому Криму.