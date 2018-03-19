Російські "вибори" в окупованому Криму неприйнятні, - голова МЗС Німеччини

Новий голова МЗС Німеччини Гайко Маас вважає неприйнятними вибори президента РФ в окупованому Криму та засуджує спроби легітимації анексії. Про це він заявив перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "ЄП".

За словами Мааса, "результат виборів у Росії не дивує, так само, як і обставини, за яких відбувалися вибори".

Маас окремо наголосив на неприйнятності проведення виборів на окупованій території України.

"Той факт, що ці вибори відбулися у Криму, анексованому всупереч міжнародному праву, з нашого погляду є неприйнятним", - наголосив глава німецького МЗС, додавши, що Німеччина не підтримує дій з легітимації анексії півострова.

Маас також підкреслив, що з огляду на це Росія залишиться складним партнером. Водночас співпраця з РФ є необхідною для розв’язання великих міжнародних конфліктів, каже міністр. "Водночас від Росії очікуватиметься конструктивний внесок", - зазначив він.

Глава німецької дипломатії також повідомив, що на засіданні міністрів буде обговорюватися українське питання.

"Ми підтримуємо український уряд та вимагаємо від нього продовження процесу реформ", - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що Франція не визнає результати голосування на "виборах" президента РФ в окупованому Криму.