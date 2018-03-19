Справа про пожежу в таборі "Вікторія": До суду направили обвинувальний акт щодо посадовців ДСНС

Слідчі прокуратури завершили досудове розслідування стосовно двох посадовців ГУ ДСНС в Одеській області, які обвинувачуються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це у понеділок, 19 березня, повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Колишній керівник Київського відділу ГУ ДСНС в Одеській області та діючий інспектор підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб прокуратура Одещини направила до суду для розгляду по суті.

"За втручання прокуратури Головним управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області проведено перевірку на об’єкті. За результатами якої внесено позов та рішенням суду повністю зупинено діяльність дитячого табору „Вікторія“. Крім того на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора та колишнього старшого вихователя дитячого табору", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинули троє дітей.