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США домовились з КНДР про звільнення 3 американців

19 березня, 2018 - 11:21
Фото Reuters

Пхеньян веде переговори з Вашингтоном і Стокгольмом в можливості звільнення трьох громадян США, утримуються на території КНДР, повідомляє DW.

Як у неділю, 18 березня, передала корпорація суспільного мовлення Південної Кореї MBC, відповідних домовленостей "практично досягнуто".

Йдеться про американських громадян Ким Хак Соні, Кім Сан Дуке і Кім Дон Чхоле. Як уточнює телекомпанія з посиланням на південнокорейського дипломатів, на даному етапі обговорюються терміни майбутнього звільнення.

За даними ЗМІ, діалог з даного питання ведеться по лінії представництва КНДР при ООН і Держдепартаменту США. Крім того, проблема обговорювалася під час триденного візит глави північнокорейських МЗС Лі Ен Хо в Стокгольм і його зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Маргот Валльстрём. Інтереси американських громадян в Пхеньяні представляє посольство Швеції.

9 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп погодився провести переговори з північнокорейських лідером Кім Чен Ином. За попередніми даними, зустріч може відбутися в травні.

Джерело: Deutsche-Welle

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